Ünlü tasarımcı Aslı Türkyılmaz ölü bulundu

Marmaris'te oturan teyzesinin il dışından dönüşünde Aslı Türkyılmaz'ın alarak Marmaris'e gitmek için kaldığı eve geldi. Gece saatlerinde taş duvarlı dubleks evin önüne gelen Aslı Türkyılmaz'ın teyzesi telefon ile kendisine ulaşmaya çalıştı. Telefona cevap vermeyen Türkyılmaz'ın kaldığı odanın camından içeri kontrol eden teyzesi komşularına haber verdi.

Aslı Türkyılmaz'dan haber alınamayınca Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine Akyaka Jandarma Karakoy Komutanlığı'na bağlı ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açmasının ardından Aslı Türkyılmaz'ın cansız bedeni ile karşılaştılar.

Evin içerisinde gaz kokusu tespit edilmesi üzerine mutfak bölümündeki tüpün açık kaldığı ve Aslı Türkryılmaz'ın gaz zehirlenmesinden öldüğü tahmin ediliyor. Aslı Türkyılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.