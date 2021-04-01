Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, saldırıya uğradı

Edinilen bilgilere göre olay Çıtak'ın Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırdı. Olayda Çıtak yara almazken, bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralandı.