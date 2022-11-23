Ünlü Sanatçı Eşref Kolçak’ın otomobili çalınmak istendi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 3 yıl önce 92 yaşından vefat eden Türk Sinemasının efsane sanatçısı Eşref Kolçak’ın otomobili gece geç saatlerde çalınmak istendi.

Edinilen bilgiye göre, hayatının büyük bölümünü Gemlik’e bağlı Kumla Mahallesi’nde geçiren Eşref Kolçak’ın otomobili vefatının ardından evinin önündeki otoparka park edilmişti.

Eşref Kolçak’ın oynadığı bazı filmlerde de kullandığı beyaz otomobili 1’i kadın 4 hırsızlık şüphelisi tarafından çalınmak istendi. Gece geç saatlerde evin önüne gelen ve otomobili çalmak isteyen şüpheliler Kolçak’ın komşuları tarafından fark edildi. Komşular durumu polise bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmak isteyen şüphelileri gözaltına aldı.

Kolçak’ın otomobilinde yapılan parmak izi incelemesinin ardından, otomobil çekici yardımıyla ailesine teslim edilmek üzere otoparka götürüldü.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.