Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Beşiktaş’taki evinde ölü bulunan ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun cenazesi evinden alınarak Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, 83 yaşındaki ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar’daki evinde ölü bulundu. Alışverişten dönen Cüceloğlu’nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilk belirlemelerinin ardından Cumhuriyet savcısı ve adli tabip de incelemelerde bulundu. Vefat ettiği belirlenen Cüceloğlu’nun cenazesi ise evinden alınarak, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.