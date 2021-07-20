Ünlü oyuncunun lüks aracının üzerine ağaç devrildi

Şişli’de ünlü oyuncu Tolga Sala’ya ait lüks aracının üzerine ağaç devrildi. Yaşananlar sonrası olay yerine gelen Sala, büyük şok yaşadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Teşvikiye mahallesi Şakayık Sokak’ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaçlardan bir tanesi büyük bir gürültü ile sokağa devrildi. Olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi, yaralanma ya da can kaybını önledi. Park halindeki iki lüks otomobilin üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı. Olayda büyük hasar gören BMW marka otomobilin ünlü oyuncu Tolga Sala’ya ait olduğu anlaşıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Sala, aracıyla ilgilendi. İtfaiyenin ağaç dallarını kesmesiyle aracına binen Sala, otomobili başka bir noktaya park etti.

Olayda hasar gören diğer otomobilin sahibi Hakkı Eskimiş ise “Müşterilerim yemek yemeğe gitti ben de aracın içinde oturuyordum. Bir anda bir gürültü koptu. Bina çöküyor sandım” dedi.

Olayı gören ve itfaiyeye ihbar eden Ali Denktaş isimli vatandaş “Ben park etmiş halde aracımda otururken birdenbire bir çatırtı geldi. Ağaç arabaların üstüne devrildi. Gelip baktığımızda da ağacın çürümüş olduğunu gördük. Zarar gören araçlardan bir tanesi BMW marka lüks bir otomobildi, arka camı patladı. Kaportasında hasar var. Diğer araç ise Mercedes Vito o da pahalı bir araç. Bu doğal bir olay, kimsenin ihmali olduğunu düşünmüyorum. Neticede ağaç, kendiliğinden olan bir şey kasıt yok" diye konuştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası ağaçlar yoldan kaldırıldı. Sokak trafiğe açıldı.