Ünlü modacı, iş hayatının stresini ve ailedeki dengesini nasıl sağladığını anlattı

Modacı Tuba Ergin, iş hayatının stresi ve zorluklarının yanı sıra ailesinin idaresini nasıl üstesinden geldiğini anlattı. 3 çocuklu Modacı Ergin, “Bebeğimi de kendimle beraber her yere götürüyorum. Kendi işimi yaptığım için esnek çalışma saatlerine sahibim. Bu yüzden oldukça fazla avantajlıyım, zorlandığım bir an olmadı” dedi.

Modacı Tuba Ergin, Yoğun iş temposu ve aktif sosyal hayatının yanında annelik hayatının nasıl geçtiğini anlattı. 2022 yılında 3 mağaza ve 3 çocuğuyla hayatına devam eden Modacı Tuba Ergin, bebeğini kendisiyle beraber gittiği yerlere götürdüğünü söyledi. Kendi işini yaptığı için avantajlı olduğunu zorlandığı bir an olmadığını kaydeden Ergin, gaz yapan süt ürünlerine ve baklagil tüketimine dikkat ettiğini belirtti.

“Bebeğimle temas halinde olmak, onunla olan duygusal bağımı arttırıyor”

Bebeğiyle temas halinde olmak aralarındaki duygusal bağı arttırdığını anlatan Modacı Tuba Ergin, “Gazlı ve asitli içecek tüketmiyorum. Kahve, çay gibi kafeinli içecekleri içemiyorum. Gaz yapan süt ürünlerine dikkat ediyorum. Baklagil tüketimime dikkat ediyorum. Bebeğimde uykusuzluk ya da huzursuzluk yapacak besinlerden uzak duruyorum. Bunun yanı sıra da ekstra düzenli beslenmeye çalışıyorum. Süt yapan besinleri araştırıp beslenme rutinime eklemeye çalışıyorum. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Bol bol maydanoz suyu içiyorum, asitli ve kafeinli içecekleri tüketmiyorum. Sıcak bir şeyler içmek istediğim zaman bitkisel çaylar içiyorum. Protein ve sebze alımıma da dikkat ediyorum. Günde dengeli bir şekilde, üç öğün olacak şekilde besleniyorum. Ara yemeklerimde meyve ve kuruyemiş tüketimime dikkat ediyorum. Anne olmaya beni daha da fazla adapte ediyor. Yoğun tempomun içerisinde biraz nefes almama ve kendimi huzurlu hissetmeme vesile oluyor. Bebeğimle temas halinde olmak onunla olan duygusal bağımı her geçen gün daha fazla arttırıyor. Emzirmenin güven hissi duyma ile yakından ilişkili kesinlikle. Güven duymak gibi hayati bir ihtiyacı gidermek, bebeğimle göz göze bakmak, temas halinde olmak ise muazzam bir duygu” ifadelerini kullandı.