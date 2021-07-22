banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş’ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 22.07.2021, 13:06
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi
banner502

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş’ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş’ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş’ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayta’nın emniyette, "Alkollüydüm, yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim. Kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501