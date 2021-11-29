banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!
Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!
Altın yine yükseliyor! Gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar...
Altın yine yükseliyor! Gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar...
Neymar hastanelik oldu! Fransa Ligi'nde şok...
Neymar hastanelik oldu! Fransa Ligi'nde şok...
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi düzenlenecek
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi düzenlenecek

Ünlü işadamı Erdal Acar ile babası hakkında suç duyurusu

Beykoz’da 4 yıl önce çıkan silahlı bir çatışmada hayatını kaybeden iş adamı Oktay Üzüm’ün ailesi, iş adamı Erdal Acar ile babası İsmet Acar hakkında kendilerini dolandırdıkları ve ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Asayiş 29.11.2021, 11:31
Ünlü işadamı Erdal Acar ile babası hakkında suç duyurusu

Beykoz’da 4 yıl önce çıkan silahlı bir çatışmada hayatını kaybeden iş adamı Oktay Üzüm’ün ailesi, iş adamı Erdal Acar ile babası İsmet Acar hakkında kendilerini dolandırdıkları ve ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Beykoz’da Acarlar Mahallesi’nde bulunan bir villada, 2017 yılında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden işadamı Oktay Üzüm’ün ailesi, iş adamı Erdal Acar ile babası İsmet Acar’ın kendilerini dolandırdıklarını ve ölümle tehdit ettiklerini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Üzüm ailesinin avukatı Handan Bakbak tarafından sunulan dilekçede, Oktay Üzüm’ün hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi Aygül Kaya, oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve iş ortağı olan yeğeni Serdar Üzüm’ün mirasçı olduğu aktarıldı. Erdal Acar ile Oktay Üzüm’ün hayatını kaybetmesinin öncesine dost olduklarının anlatıldığı iddianamede, Erdal Acar’ın Oktay Üzüm’ün ölmesinin ardından Serdar Üzüm’ü aradığı ve amcasından dolayı başlarında kötü niyetli insanlardan sorunlar olacağını, onları emanet bilip koruyacağını ve sadece kendisine güvenmeleri gerektiğini söyleyerek kara ve tehlikeli bir tablo çizdiği öne sürüldü.

“Erdal Acar yetim hakkı yiyerek, ailenin tüm malvarlığına çökmüştür”

Erdal Acar’ın aileyle birlikte bir restoranda toplantı düzenlediğinin ve helalleşmek istediğinin iddia edildiği dilekçede, Acar’ın Oktay Üzüm ile ölmeden kısa bir süre önce gayrimenkul alım satımına ilişkin ilişkileri olduğunu, yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki kambiyo evrakı ile nakitten oluşacak ödemeyle taşınmazların türünü değiştireceğini, Acarkent’teki villalar yerine, Acar Blue sitesinden 7 daire ile Çengelköy’de 1 dubleks ve 3 tane de normal daire vereceğini söylediği öne sürüldü. İşadamı Erdal Acar’ın toplantının ardından taahhüt ettiği taşınmazların yerini değiştirmek için Oktay Üzüm’ün ailesine yüklü miktarda veraset ve KDV vergisi çıkarttığının iddia edildiği suç duyurusu dilekçesinde, “Erdal Acar, kendisine duyulan güveni ve müteahhit işadamı sıfatını özel yöntemlerle kullanmak suretiyle yetim hakkı da yiyerek, ailenin tüm malvarlığına dolandırarak çökmüştür. Merhum Oktay Üzüm adına olan tüm malvarlığı, Erdal Acar’ın yakın adamı ve kara kutusu olarak bilinen Uğur Topal adına devredilmiştir. Erdal Acar, aileyi sürekli Oktay Üzüm’ün hasımları olduğunu, oğlu Yusuf’un kaçırılıp öldürüleceğini, onları yalnızca kendisinin koruyacağını ve 7 adet daireyi teslim edeceğini söylemiş ve oyalamıştır” ifadelerine yer verildi.

“Nihayetinde bu işin kanla biteceği ifade edilmiş”

Serdar Üzüm’ün Erdal Acar ile iletişim kurmaya çalıştığının, İsmet Acar’ın ise hasta olduğu gerekçesiyle randevu vermediğinin anlatıldığı dilekçede, “İhtarnameden sonra kurumsal olarak çözüm sağlanacağı, pandemiden dolayı sekteye uğranıldığı, meselenin İsmet Acar tarafından çözülebileceği söylenmiş, ancak hiçbir çözüm üretilememiştir. Bu yıl Temmuz ayında tekrar irtibat kurulmaya çalışılmış, art arda gelen tehdit ve hakaretler sonrası müştekilerin üzerine gidilmiş, nihayetinde bu işin kanla biteceği ifade edilince mesele hukuki zemine taşınmak üzere tarafımıza gelinmiştir” diye belirtildi.

Toplam zararın 11 milyon 338 bin dolar olduğu aktarıldı

Savcılığa sunulan dilekçede, “Hileli aldatma eylemleri ile güveni kötüye kullanarak, ticari ilişkiyi de araç kılarak yapılan nitelikli dolandırıcılık eylemi sonucunda ailenin toplam zararı 11 milyon 338 bin dolardır. Bu süreçte çok kötü günler geçiren müştekiler, psikolojik destek almaktadır. Şüphelilerden şikayetçiyiz” denildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7