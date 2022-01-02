banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor
İngilizler Avrupa Birliğine tekrar girmek istiyor
Gaziantep’te ikinci pitbull vakası
Gaziantep’te ikinci pitbull vakası
Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı
Avcılar’da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı
Almanya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı
Almanya’da Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

Ünlü gazeteci Ahmet Ercanlar’a yılbaşı gecesinde hırsızlık şoku

TGRT Haber’in ünlü spor yorumcusu Ahmet Ercanlar, yılbaşı gecesi hırsız şoku yaşadı. Ercanlar ile ailesi annelerinin evinde oldukları sırada evlerine giren hırsız, ziynet eşyaları ile Ercanlar’ın hayatını kaybeden babasına ait yüzüğü çaldı. Babasının hayatını kaybetmeden kısa süre önce yüzüğü kendisine verdiğini belirten Ercanlar, zararının maddiyattan ziyade manevi olduğunu ve yüzüğün bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi.

Asayiş 02.01.2022, 10:27
Ünlü gazeteci Ahmet Ercanlar’a yılbaşı gecesinde hırsızlık şoku

TGRT Haber’in ünlü spor yorumcusu Ahmet Ercanlar, yılbaşı gecesi hırsız şoku yaşadı. Ercanlar ile ailesi annelerinin evinde oldukları sırada evlerine giren hırsız, ziynet eşyaları ile Ercanlar’ın hayatını kaybeden babasına ait yüzüğü çaldı. Babasının hayatını kaybetmeden kısa süre önce yüzüğü kendisine verdiğini belirten Ercanlar, zararının maddiyattan ziyade manevi olduğunu ve yüzüğün bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi.

Olay, Maltepe Altıntepe Mahallesi’nde yılbaşı gecesi yaşandı. TGRT Haber’de spor yorumculuğu yapan ünlü gazeteci Ahmet Ercanlar, eşi ve çocuklarıyla beraber annesinin evine gitti. Ercanlar’ın evinin boş olmasını fırsat bilen hırsız, iddiaya göre evin mutfak penceresini zorlayarak açtı. Pencereden içeri giren hırsız, evde bulunan dolapları ve çekmeceleri karıştırarak değeri yaklaşık 25 bin TL olan ziynet eşyalarını çaldı. Hırsız aynı zamanda Ercanlar’ın hayatını kaybeden babasının, vefat etmeden kısa süre önce kendisine verdiği yüzüğü de çaldı. Annelerinin evinden dönen Ercanlar ailesi, evlerine girdiklerinde hırsızlığa uğradıklarını fark etti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Gazeteci Ercanlar ise hırsızların evde eşya çaldıkları ve dağıttıkları yerleri fotoğrafladı.

Ahmet Ercanlar, zararının maddi olmasından ziyade manevi olduğunu dile getirerek babasının kendisine verdiği yüzüğün bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi.

“İçeri girdiğimizde şoka uğradık”

Hırsızlık hakkında konuşan Ahmet Ercanlar, “Yılbaşı gecesi anneme gitmiştik. Gece saat 02.00 gibi evimize gediğimizde, pencerelerin açık olduğu dikkatimizi çekti. İçeri girdiğimizde, oturma odasında ve kaldığımız odada çekmeceler, dolaplar açıktı. Eşim o anda baya bir şok geçirdi. Daha sonra baktığımızda, eşimin bazı ziynet eşyaları ve babamdan bana kalan hatıra yüzük çalınmış. O yüzüğün maddi değerinden daha çok manevi değeri önemliydi benim için babamı kaybetmeden önce bana hatıra olarak vermişti. Babamı bir saldırı sonucu kaybettik. Ambulansın içerisinde yüzüğü bana vermişti. O yüzük benim için çok önemli bir hatıraydı. En çok da onun için üzüldük” dedi.

"Benim için manevi değeri yüksek bir yüzüktü"

Ünlü gazeteci Ercanlar, “Ben yetkililerden o yüzüğün bulunmasını çok istiyorum. Maddi değerinden çok manevi değeri benim için çok önemliydi. Çünkü babamla öyle bir olayı yaşayabilmem mümkün değil, yüzüğün aynısını bulmam da mümkün değil. Şöyle ifade edeyim, babamın uğradığı saldırı sonucu oluşan kan izleri hala yüzükte duruyordu. Benim için o kadar önemli ve değerli bir hatıraydı, bu nedenle çok önemsediğim bir şeydi, hatta gözüm gibi bakıyordum. Hayatım boyunca o yüzüğü hiç takmadım ve sakladım. O yüzüğün bulunmasını çok istiyorum, benim için manevi anlamda önemi çok büyüktü” diye konuştu.

“Umarız ki hırsızlar yakalanır”

Ercanlar konuşmasının sonunda, “Hırsızlık sonrası polis ekiplerine haber verdik. Parmak izleri aldılar ve inceleme yaptılar. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyeceklerini belirttiler. Umarız ki hırsızlar yakalanır, manevi değeri yüksek bir hatıraydı” dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8