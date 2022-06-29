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Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın, Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi. Yapılan ilk yargılamada da Turan’ın beraatine karar verilmiş istinaf mahkemesi dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için davanın yeninden görülmesine hükmetmişti.

Asayiş 29.06.2022, 12:17 29.06.2022, 12:24
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın, Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yeniden yargılandığı davada beraatine karar verildi. Yapılan ilk yargılamada da Turan’ın beraatine karar verilmiş istinaf mahkemesi dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için davanın yeninden görülmesine hükmetmişti.

#Arda Turan
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