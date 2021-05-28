Ünlü fenomen Jahrein neden ifadeye çağrıldı?

Twitch'te Jahrein ismiyle yayınlar yapan Ahmet Sonuç, "Eveeeeet. Karakoldan aradılar. Yine ifadeye çağırıldım. Bu sefer hangi şube acaba. Bende tüm şubedeki memur abilerimin numarası kayıtlıydı. Bu yeni bi numara. Hadi bakalım öğreniriz gidince" demişti.

Karakoldaki dosyalarına vurgu yapan sosyal medya fenomeni, "'Senle kim uğraşır dombik' diyen bi tayfa vardı. Arkadaşlar pek dillendirmiyorum ama benim meydan laurus gibi dosyam var. İçinde bu olaylarla alakası olmayan eşimin twitlerini bile dosyalamışlar. Kendinizi çok da şey zannetmeyin yani. Sizi okudukça gülüyorum steril kankalarım" ifadelerini kullanmıştı.

Bu akşamki yayınında ifadesini verdiğini söyleyen Sonuç, bazı tweetlerinin anlaşılamadığı için kendisine sorulduğunu “ne kastettiğini merak ettikleri” için ifade verdiğini aktardı. Buna örnek olarak da eşinin bir paylaşımının da dosyaya eklendiğini anlatan Sonuç, o paylaşımın da Naruto isimli çizgi filmle alakalı olduğunu anlattığını dile getirdi.

Açıklamalarının devamında çizgi filmden bir hareket yapan Sonuç, daha sonra bunun da yanlış anlaşılacağını düşünerek, “Sayın Savcım herhangi bir dinle dalga geçmiyorum bu çizgi film” demek zorunda kaldı.

Ahmet Sonuç’un ifadeye çağrılması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı röportajın ardından denk gelmesi dikkat çekmişti.