banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Bakan Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, Türkiye'de
Bakan Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, Türkiye'de

Ünlü et restoranı Nusr-Et’te yangın paniği

Ünlü et restoranı Nusr-Et’in Etiler şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 22.04.2021, 15:17
3
Ünlü et restoranı Nusr-Et’te yangın paniği

Ünlü et restoranı Nusr-Et’in Etiler şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 14.10 sıralarında ünlü et restoranı Nusr-Et’in Etiler’de bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın dış cephesinde süren çalışma esnasında izolasyon malzemesi alev aldı. Bunun üzerine restoran çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.
banner478
Yorumlar (0)
17°
az bulutlu