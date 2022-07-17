Ünlü eğitimci Arıkan’ın ve şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Çanakkale’de Gelibolu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in katil zanlısı olarak Çanakkale Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldığı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Gelibolu ilçesindeki 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu tamamlanan Ufuk Akçekaya’nın cinayet suçlamalarını reddettiği belirtildi. Jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Ufuk Akçekaya’nın cinayet günü İstanbul’dan otobüsle Gelibolu’ya geldiği, oradan da ticari taksi ile ilçeye bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan’ın çiftliğine geldiği tespit edildi.