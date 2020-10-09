Ünlü bir markanın taklit ürünlerini saklayan iş yerine operasyon

Küçükçekmece’de ünlü bir markanın taklit ürünlerinin saklandığı iş yerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, 16 bin 148 adet aksesuar klipsi, 2 bin 633 adet çanta, 2 bin 597 adet cüzdan, 2 bin 633 adet üzerinde ünlü bir markanın isminin yazılı olduğu bez torbaya el koydu.

Polis ekipleri, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Cihan Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde taklit çanta ve cüzdan saklandığını ve dağıtımının yapıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipleri, dün 19.50 sıralarında operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 16 bin 148 adet aksesuar klipsi, 2 bin 633 adet çanta, 2 bin 597 adet cüzdan, 2 bin 633 adet üzerinde ünlü bir markanın isminin yazılı olduğu bez torba, 68 çift ayakkabı, 80 adet Kemer, 284 adet telefon kılıfı 1. 40x20 metre ebadında suni deri kumaşa tespit edildi. Ürünlere el konularak, depo kapısı mühürlendi.