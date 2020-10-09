Ünlü bir markanın taklit ürünlerini saklayan iş yerine operasyon
KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÜNLÜ BİR MARKANIN TAKLİT ÜRÜNLERİNİN SAKLANDIĞI İŞ YERİNE POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ. EKİPLER, 16 BİN 148 ADET AKSESUAR KLİPSİ, 2 BİN 633 ADET ÇANTA, 2 BİN 597 ADET CÜZDAN, 2 BİN 633 ADET ÜZERİNDE ÜNLÜ BİR MARKANIN İSMİNİN YAZILI OLDUĞU BEZ TORBAYA EL KOYDU.
Küçükçekmece’de ünlü bir markanın taklit ürünlerinin saklandığı iş yerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Ekipler, 16 bin 148 adet aksesuar klipsi, 2 bin 633 adet çanta, 2 bin 597 adet cüzdan, 2 bin 633 adet üzerinde ünlü bir markanın isminin yazılı olduğu bez torbaya el koydu.
Polis ekipleri, Küçükçekmece İnönü Mahallesi Cihan Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde taklit çanta ve cüzdan saklandığını ve dağıtımının yapıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipleri, dün 19.50 sıralarında operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 16 bin 148 adet aksesuar klipsi, 2 bin 633 adet çanta, 2 bin 597 adet cüzdan, 2 bin 633 adet üzerinde ünlü bir markanın isminin yazılı olduğu bez torba, 68 çift ayakkabı, 80 adet Kemer, 284 adet telefon kılıfı 1. 40x20 metre ebadında suni deri kumaşa tespit edildi. Ürünlere el konularak, depo kapısı mühürlendi.
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