Ünlü avukatın ölümüne takipsizlik

Avukat Hüseyin Ersan Alioğlu’nun Kadıköy’de yaşadığı rezidansın beşinci katından atlayarak ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, Alioğlu’nun ailesine veda notu bırakarak intihar ettiğini ve intihara yönlendirildiğine dair bir delilin bulunmadığını kaydetti.

Ünlü isimlerin de avukatlığını yapan Hüseyin Ersan Alioğlu’nun (39) 23 Haziran 2021 tarihinde Kadıköy’de yaşadığı rezidansın 5’inci katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, maktul Hüseyin Ersan Alioğlu’nun bir süre önce MS hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladığı, tedavi sürecinde psikolojik olarak etkilendiği, yine hastalığı ile ilgili notlar almaya başladığı anlatıldı. Maktul Alioğlu’nun olay tarihinde sabah saatlerinde, tedavi gördüğü hastalıkla mücadele edemediğine dair ailesine veda notu yazdığı aktarıldı. Beşinci kattaki ikametinden atlayarak intihar eden Alioğlu’nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Veda mektubundaki notun maktulün el yazısının olduğunun tespit edildiğini kaydeden savcılık, ölenin intihara yönlendirildiğine veya teşvik edildiğine dair bir ihbar ya da delilin bulunmadığını, soruşturmayı gerektirir herhangi bir suç veya suç unsurunun bulunmaması nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığını vurguladı.