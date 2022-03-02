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Üniversiteli kızın 77 bin TL’lik ekipmanlarını ‘bekarlığa veda çekeceğim’ vaadi ile alıp kayıplara karıştı

Antalya’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın gelecek hayalleri 1 günde elinden alındı. Paraya ihtiyacı olduğu için 77 bin TL değerindeki kamera ekipmanlarını internet üzerinden sözleşme ile kiralayan genç kız, kiraya verdiği ekipmanlarından bir daha haber alamadı. Tek maddi kaynağının bu ekipmanlar olduğunu söyleyen üniversiteli Hazel Güçlü, “Hayallerim vardı. Bütün hedeflerim 1 günde yok oldu. Kendisiyle biran önce yüzleşmek istiyorum tek geçim kaynağımı elimden aldı. Başka kimsenin emeklerini çalmasın” dedi.

Asayiş 02.03.2022, 10:13
Üniversiteli kızın 77 bin TL’lik ekipmanlarını ‘bekarlığa veda çekeceğim’ vaadi ile alıp kayıplara karıştı

Antalya’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kızın gelecek hayalleri 1 günde elinden alındı. Paraya ihtiyacı olduğu için 77 bin TL değerindeki kamera ekipmanlarını internet üzerinden sözleşme ile kiralayan genç kız, kiraya verdiği ekipmanlarından bir daha haber alamadı. Tek maddi kaynağının bu ekipmanlar olduğunu söyleyen üniversiteli Hazel Güçlü, “Hayallerim vardı. Bütün hedeflerim 1 günde yok oldu. Kendisiyle biran önce yüzleşmek istiyorum tek geçim kaynağımı elimden aldı. Başka kimsenin emeklerini çalmasın” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 4. sınıf öğrencisi Hazel Güçlü (22), 29 Ocak Cumartesi günü B.K isimli şahsa iddiaya göre 77 bin TL’lik kamera ekipmanlarını ‘bekarlığa veda partisi’ çekileceği vaadi ile 2 bin 500 TL karşılığı 1 günlüğüne sözleşme imzalatarak kiraya verdi. Ertesi gün B.K. isimli şahsa mesaj atan genç kız, şahıstan uzun süre yanıt alamayınca karakola başvurdu. Genç kız, ertesi gün B.K.’nın kiralamak için aldığı ekipmanları internet üzerinden satmaya çalıştığını görünce tekrar karakola gidip ifade verdi. Hazel Güçlü, sesini internet üzerinden duyurmak istedi. Yaşadığı olayı sosyal medya üzerinde paylaşan Hazel, B.K. isimli şahsın yüzlerce insanı aynı şekilde dolandırdığını gördü. Hazel’e aynı şahsın kendilerini de aynı şekilde mağdur ettiğini içeren birçok mesaj geldi. Üniversiteli Hazel, tek geçim kaynağının elinden alındığını belirterek zor durumda olduğunu söyledi. Genç kızın şimdiki tek istediği B.K.’nın bir an önce bulunup kimsenin hayallerini elinden almaması.

“Paraya çok ihtiyacım vardı”

Paraya ihtiyacı olduğu için ekipmanlarını kiraya verdiğini söyleyen Hazel Güçlü, “Serbest zamanlı çalışıyorum. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. 29 Ocak günü kameramı birine kiraladım bir internet sitesi üzerinden. Daha öncesinde ajanslara kiralıyordum. Paraya çok ihtiyacım olduğu için internet sitesine koyma ihtiyacı duydum. 29 Ocak’ta B.K. isimli şahsa kiraladım ekipmanlarımı. Bana internet sitesi üzerinden direkt iletişim numaramı istedi, ben de verdim. Sonrasında biz 45 dakika kadar telefonda konuştuk. Yazdığı hikaye bekarlığa veda partisi çekileceğiydi. 29 Ocak’ta erkek tarafı 30 Ocak’ta kız tarafı çekilecekti. Sözde ben gidecektim kız tarafını çekmeye. 29 Ocak’ta evimin önüne geldi ekipmanları verdim. Sözleşme yaptım. Zaten hep sözleşme yapıyorum. Kimliğinin fotoğrafını çektim hatta kendisi ısrar etti çekmem için. Sonrasında da ayrıldık. Bana kimlik fotoğrafı çektirerek güven sağladı. Sonra makinam geri gelmedi” diye konuştu.

“Benden önce de insanları mağdur etmiş”

Aynı şahsın daha önce de başkalarını mağdur ettiğini belirten Hazel, “30 Ocak günü sabahtan mesaj atmaya başladım. Cevap gelmeyince şüphelendim. Gün içerisinde karakola gittim. Öncelikle savcıya gitmem gerekiyormuş. Süreç şuan daha da yavaş gidiyor. Hala olayın savcılığa gitmesini bekliyoruz. Benden öncesinde de başka kişileri dolandırmış. Aynı şekilde hep kamera ve böyle değeri yüksek elektronik cihazları kiralamak amacıyla alıp sonrasında internet sitesine satmak için koyuyor. Benim ekipmanımı 30 Ocak’ta ben karakola gittiğim zaman sözleşme tarihi içerisinde olduğu için ifademi almadılar. 31’ne girdiğimiz gece ifade verdim. Konuştuk, her şeyi anlattım. Tüm kanıtlarımı sunarak makinelerin seri numaralarını verdim. Güncel tutarını hesapladık. Yaklaşık 77 bin TL kadar değeri var ekipmanların. 1 gün sonra sabah uyandığım ve o sıra internet sitelerinde takip etmeye başladım ekipmanlarımı ilanlara koyar diye. Şaşırtmadı ayın 31’nde direkt benim ekipmanımı ilana koymuş. Görür görmez tekrar ifade vermeye gittim. Ek ifade verdiğim içinde savcıya gitmesi gerekiyormuş. Satışa konulan internet sitesine yazılmış o siteden cevap bekleniyormuş” şeklinde konuştu.

“Zor durumdayım”

Bir daha ekipmanları alamayacağını ve zor durumda kaldığını belirten Hazel, “Zor durumdayım. Bir daha o ekipmanları alamam. Benim o ekipmanları tekrar alabilmem için birikmiş bir param yok. Ekipmanım olmadığı için işte yapamıyorum. Neredeyse 1 ay oldu geçimimi sağlayamıyorum. Bilgisayarım var sadece duruyor. Çok zor durumdayım. Bu işi yapmak istiyordum. Okul bittikten sonra bir boşluğa düşmemek için kendimi geliştiriyordum. İşimi çok seviyorum. Elimden geleni yapacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hayallerim vardı. Bütün hedeflerim 1 günde yok oldu. Kendisiyle bir an önce yüzleşmek istiyorum tek geçim kaynağımı elimden aldı. Başka kimsenin emeklerini çalmasın” ifadelerini kullandı.

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