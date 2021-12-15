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Üniversiteli İrem’e çarpan sanığın davasında karar

Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi İrem Uzer’e çarpan sanık Sinan Hacıgüvelioğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık 3 yıl hapse mahkum edilerek, ehliyeti bir yıl süre ile geri alınırken, İrem Uzer’in avukatı Hasan Sınar sosyal medya paylaşımında, ‘bu haksızlığı hazmedemiyorum’ dedi.

Asayiş 15.12.2021, 14:32
Üniversiteli İrem’e çarpan sanığın davasında karar

Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi İrem Uzer’e çarpan sanık Sinan Hacıgüvelioğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık 3 yıl hapse mahkum edilerek, ehliyeti bir yıl süre ile geri alınırken, İrem Uzer’in avukatı Hasan Sınar sosyal medya paylaşımında, ‘bu haksızlığı hazmedemiyorum’ dedi.

Şişli’de 10 Mayıs 2019 tarihinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi İrem Uzer’e (24), çarpan sürücü Sinan Hacıgüvelioğlu’nun (36) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tarafların avukatları ve İrem Uzer’in ailesi hazır bulundu.

Ehliyetine 1 yıl el konuldu

Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuksuz sanık Sinan Hacıgüvelioğlu’nu, ‘taksirle yaralama’ suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 9 ay, ‘iftira’ suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplamda 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına mahkum etti. Sanığın cezasında takdir indirimi uygulamayan mahkeme, ehliyetinin 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmetti.

“Bu haksızlığı hazmedemiyorum”

Öte yandan Uzer ailesinin avukatı, Doç. Dr. Hasan Sınar, davanın karara bağlanmasının ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Öğrencimiz İrem’in mağduru olduğu trafik suçunun karar duruşması bugün(14 Aralık 2021) yapıldı. Fail bilinçli taksirle yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve iftiradan toplam 3 yıl 5 ay aldı ama yatarı yok ne yazık ki! Müdafi olarak elbette istinaf edeceğim ama bu haksızlığı hazmedemiyorum” ifadelerine yer verdi.

Olayın geçmişi

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü öğrencisi İrem Uzer(24), Şişli Gayrettepe’de 10 Mayıs 2019 günü, yolun karşısına geçerken bir cipin çarpması sonucu yaralandı. Uzer’e cipi ile çarpan emlakçı Sinan Sinan Hacıgüvelioğlu (36), arabada bulunan iş arkadaşından ‘arabayı ben kullanıyordum’ demesini istedi ancak sonrasında ise polisin dur ihtarına uymadı ve cipi polisin üstüne sürerek kaçtı. Kazanın ardından yakalanan Hacıgüvelioğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘iftira’ ve ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçlarından 2 yıldan 9 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanan sanık, iki ay tutuklu kalmasının sonrasında İstanbul 31’inci Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tahliye edildi. Kaza nedeniyle vücudunda çok sayıda kırık meydana gelen İrem Uzer ise 2 ay yoğun bakımda kaldı. Konuşmakta, görmekte ve yürümekte zorluk çeken üniversite öğrencisi İrem Uzer’in tedavi süreci ise hala devam ediyor.

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