Üniversite öğrencisini öldüren genç tutuklandı

Samsun’da kavga ettiği sırada kendisini bıçakla yaralayan üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldüren genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işletme fakültesi son sınıf öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25), evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı olan ve bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan Baran Ö.(21) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavga apartmanın merdivenlerinde devam etti. Bu sırada Kemal Abdüssamet Bakır’ın Baran Ö.’yü sırtından ve her iki bacağının baldırından bıçakla yaraladığı iddia edildi. Kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü gencin elindeki kelebek bıçağı aldığı iddia edilen Baran Ö., Bakır’ı aynı bıçakla kalbinden ve sol bacağından bıçaklayıp motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan Baran Ö., kendisini bıçaklayan genci bıçakla yaraladığını söyledi. Olayın olduğu apartmana giden polis ekipleri üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır’ı apartmanın girişinde ölü olarak buldu.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Baran Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.