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Üniversite öğrencisinden Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

Bingöl’de bir şehit yakınına söylediği sözler nedeniyle tepki çeken İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunan üniversite öğrencisi elindeki balonu patlatarak, “Balon, bu şahıs ve kişilerin milliyetçiliği. Bu şahıs ve kişilerin milliyetçiliği bu balon gibi patladı” dedi.

Asayiş 08.11.2021, 17:28
Üniversite öğrencisinden Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu

Bingöl’de bir şehit yakınına söylediği sözler nedeniyle tepki çeken İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunan üniversite öğrencisi elindeki balonu patlatarak, “Balon, bu şahıs ve kişilerin milliyetçiliği. Bu şahıs ve kişilerin milliyetçiliği bu balon gibi patladı” dedi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınına söylediği sözler nedeniyle, hukuk fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Türkkan’ın şehit yakınının nezdinde tüm şehit yakınlarına, gazi ile gazi yakınlarına ve vatanını milletini seven tüm vatan evlatlarına hakaret ettiği aktarıldı. Savcılığa sunulan dilekçede Türkkan’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

"Vicdanlarda bu özür hükümsüzdür’’

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan üniversite öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, ‘’Kamuoyunun malumu olmak üzere hafta içerisinde İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve yönetiminin Doğu illerini ziyareti kapsamında uğradığı güzel Bingöl’ümüzde menfur bir olay gerçekleşmiştir. Yüreğinde zerrece vatan sevgisi bulunduran her vatandaşı, bu olay derinden sarsmıştır. 4000 yıllık Türk töresinde ve İslam geleneğimizde Şüheda’nın yeri bellidir. Şehidimizin öz ağabeyinin defaten şehadete eren kardeşinin parça parça olan vücudunun haftalarca arazide aranması girizgahıyla meramını dile getirmesi neticesinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili, milletin vekili olduğundan habersiz soy isminin 2 hecesine de şaibeyle bakmamıza neden olan Lütfü Türkkan’ın ağır hakaret ve küfürlerine maruz kalmıştır. Milliyetçi misyondan beslendiğini iddia eden bu şahıs ve partisi, sözde özür dilerken bile kibrinden vazgeçmeyerek şehidimizin ailesinden, bacısından, hepimizin ailesinden özür dilemeye tenezzül dahi etmiyor. Vicdanlarda bu özür hükümsüzdür’’ dedi.

"Adalete, kadın haklarına saygınız, şehidimize bakış açınız bu mudur’’

Üniversite öğrencisi Tanrıöver açıklamasının devamında, ‘’Şüheda’nın manevi varlığına, Türk kadınına ortalık yerde bomboş konuşan bu şahıs tarafından edilen hakaret ve küfür bu memleketin tüm şehitlerine, tüm kadınlarına ve vatandaşlarına edilmiştir. Çünkü o şehit hepimizin şehidi, o kadın hepimizin anası, bacısı ve hiç şüphesiz her birimizin ağabeyidir. Bugün bunun karşısında şu an olduğu gibi dimdik durmazsak bu memlekette tuz dahi kokmuş olacaktır. Bir üniversite öğrencisi ve onurlu Türk gençleri olarak bugün burada yaptığımız basın açıklaması ve akabinde gerçekleştireceğimiz suç duyurusu bizler için bir ödevdi ve birazdan ödevimizi yerine getireceğiz. Lütfü beylerle alakalı dün aldığımız habere göre partisinde sadece görev değişikliği yaşanmıştır. Sayın Genel Başkan Meral Akşener hanımefendiye de burada sizlerin huzurunda sesleniyoruz. Bu şahsı, partinizde barındırmayınız. Milletin aklıyla alay etmeyiniz. Adalete, kadın haklarına saygınız, şehidimize bakış açınız bu mudur? Yazıklar olsun diyoruz’’ diye konuştu.

"Bu şahıs ve kişilerin milliyetçiliği bu balon gibi patladı’’

Açıklamasına eline aldığı bir balonla devam eden üniversite öğrencisi, ‘’Namusum ve şerefim üzerine ant içerim diyerek teslim aldığı milletin temsil makamı milletvekilliğini, milletin namusuna küfrederek kirleten, lafa gelince milliyetçilikte mangalda kül bırakmayan bu şahıs ve kişileri bizler de yargıya taşıyoruz. Bu şahıs ve kişilerin milliyetçiliklerinin balon olduğunu hepimiz gördük. Balon, bu şahıs ve kişilerin milliyetçiliği. Bu şahıs ve kişilerin milliyetçiliği bu balon gibi patladı. Şehidimizin ruhunu inciten her birimizin kendi öz kardeşi, bacısı, annesi sayılan, öz kız kardeşinin namusuna dil uzatan ve öz ağabeyinin fiziken kafa kola alıp alçakça hakaret eden bu şahsın Türk Ceza Kanunu Madde 300 ve madde 216 kapsamında cezalandırılmasını halkın vicdanı açısından rahatlatmasını elzem görmekteyiz. Umarım ve dilerim ki tam bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu savcılarının gerekeni yapacağından kuşkumuz yoktur’’ ifadelerini kullandı.

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