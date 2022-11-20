Üniversite öğrencisi işe başladığı gün feci kazada hayatını kaybetti

Malatya’da motokurye olarak işe başladığı gün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 15 Kasım Salı akşamı saat 20.50 sıralarında Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü’nde okuyan Bünyamin Berker (22) motokurye olarak çalıştığı işletmede aldığı siparişi belirtilen adrese teslim ettikten sonra dönüş yolunda 44 DJ 178 plakalı motosiklet ile yol kenarında bulunan çukura düştü. Çevredekilerin kazayı fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Berker, 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Eğitim gördüğü üniversite yerleşkesindeki bir işletmede yeni işe başladığı öğrenilen Beker’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alındı. Gencin Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesine defnedildiği öğrenildi.

Yakın zamanda bağlama çalarak türkü söylediği görüntüleri ortaya çıkan talihsiz gencin kaza haberini alarak gittiği bölgede olay yerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, kazada ihmal olduğunu ileri sürerek, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.