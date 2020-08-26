Üniversite öğrencisi iş kazasında öldü
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ MİRAÇ BÜYÜKTAŞ İŞ KAZASINDA ÖLDÜ
Malatya’da üniversite öğrencisi Miraç Büyüktaş iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Konya Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Miraç Büyüktaş (22), iddiaya göre Malatya’da yakınına ait iş yerinde geçirdiği iş kazası sonucu yaralanıp hastanede yoğun bakıma alındı. Büyüktaş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bu arada, Konya Karatay Üniversitesi sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınlandı. Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, Miraç Büyüktaş’ın vefatından duyulan üzüntünün dile getirildiği mesajda, “Enerji Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencimiz Miraç Büyüktaş’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.
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