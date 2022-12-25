Üniversite mezunu 23 yaşındaki Emine kalp krizine yenik düştü

Antalya’da Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu 23 yaşındaki genç kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde genç kızın arkadaşları ile kaldığı adreste dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden geçen yıl mezun olan ve arkadaşları ile kalmaya devam eden 23 yaşındaki Emine Karayılan, kahvaltıya gelmeyince arkadaşı kontrol etti. Ev arkadaşları Karayılan’ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Karayılan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, genç kızın kalp hastası olduğu öğrenildi.

Adana’ya götürüldü

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan’ın cenazesi baba Hasan Karayılan’a teslim edildi. Genç kızın cenazesinin Adana’nın Yüreğir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.