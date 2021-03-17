Üniversite hastanesi yerleşkesinde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda bulunan cesedin, 15 ay önce kayıp ihbarı yapılan 88 yaşında şahsa ait olduğu öğrenilirken, şahsın düşmeye bağlı öldüğü tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alandan geçen bir kadın, ağaçların arasında bulduğu kafatasını güvenlik noktasına götürdü. İnsana ait olduğu değerlendirilen kafatasını gören güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kafatasının insana ait olduğunu belirledikten sonra bölgede cesedin geri kalan kısmının olabileceğini düşünerek arama başlattı. Bir süre ormanlık ve kayalık alanda arama yapan polis, bir bulguya ulaşamayınca kadavra köpekli ekipten destek istedi. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından ormanlık alanda kemik parçalarına ulaşıldı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından cenaze taşıma torbasına alınan parçalar, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada çürümüş kafatası ve insana ait olduğu değerlendirilen cesedin 88 yaşında M.E. adlı şahsa ait olduğu belirlendi. M.E hakkında yakınlarının 19 Aralık 2019 yılından beri kayıp ihbarında bulunulduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre M.E’nin düşmeye bağlı olarak öldüğü üzerinde duruluyor.