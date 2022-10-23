Üniversite binasının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya böyle yansıdı

Küçükçekmece’de bulunan inşaatın istinat duvarında çökme yaşanmıştı. Çökmeden dolayı hasar alan özel bir üniversite de çökme meydana geldi. Çökme anı saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Halkalı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde inşaat alanının üniversite kısmında bulunan istinat duvarında çökme meydana gelmişti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınmıştı. Şimdi de üniversitenin orta duvarında çökme meydana geldi. Çökme anı kameraya yansıdı.