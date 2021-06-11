Üniformalarıyla dünya evine girdiler

Düzce’nin Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığını yapan Gökhan Kum ile Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Işıl Göktaş yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi. Asker olan çiftin nikah kıyafetleri ise üniformaları oldu.

Düzce’nin başarılı karakol komutanlarından Beyköy Jandarma Karakol Komutanı Gökhan Kum ile Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Işıl Kum, Beyköy beldesinde yapılan nikah töreni ile haytalarını birleştirdi. Çiftin nikahlarını Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç kıydı. Çiftin şahitliklerini ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Organize Sanayi Eski Müdürü Selim Yirmibeşlioğlu yaptı.

Nikah törenine üniformalarıyla katılan Kum çiftinin evlilik cüzdanını ise İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, çifte mutluluklar dileyerek verdi.