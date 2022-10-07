UNESCO listesindeki Moai heykelleri yangında büyük hasar gördü

Şili’nin Paskalya Adası’nda yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan 500 yıllık Moai heykelleri, çıkan yangında büyük zarar gördü.

Güney Amerika ülkesi Şili’nin batı kıyısından 3 bin 500 kilometre uzaklıkta “Rapa Nui” olarak bilinen Paskalya Adası’nda yerliler tarafından 500 yıl önce inşa edilen Moai heykelleri, Rapa Nui Ulusal Parkı’nda çıkan yangın sonucu büyük hasar gördü. Ulusal park yetkilisi Ariki Tepano, taş heykellerdeki hasarın "onarılamaz" düzeyde olduğunu ifade etti.

Rapa Nui Belediye Başkanı Pedro Edmunds Paoa ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangının yol açtığı hasar onarılamaz. Orijinal ve sembolik bir taşın çatlaması, kaç milyon euro veya dolar harcansa da geri alınamaz" dedi.

Yangında 100 hektardan fazla alanın kül olduğu, yangını kontrol altına alma çalışmalarının ekiplerin yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, Ranu Raraku’da 386 olmak üzere adada binden fazla heykel bulunuyor.