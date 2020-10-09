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Ünalan metro istasyonunda bir kişi raylara atladı

ÜNALAN METRO İSTASYONUNDA BİR ERKEK ŞAHIS RAYLARA ATLAYARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU. AĞIR YARALANDIĞI ÖĞRENİLEN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI. OLAYDAN HABERDAR OLAN ŞAHSIN YAKINI, METRO İSTASYONUNDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.

Asayiş 09.10.2020, 11:22
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Ünalan metro istasyonunda bir kişi raylara atladı

Ünalan metro istasyonunda bir erkek şahıs raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralandığı öğrenilen kişi hastaneye kaldırıldı. Olaydan haberdar olan şahsın yakını, metro istasyonunda sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 10.15 sıralarında Ünalan metro istasyonunda meydana geldi. Adının H.O. olduğu öğrenilen erkek şahıs, intihara teşebbüs ederek tren raylarına atladı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen istasyondaki yetkililere haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen H.O. ambulans ile tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Şahsın yakınları olaydan haberdar olarak metro istasyonuna geldi. Olaydan haberdar olan şahsın yakını metro istasyonunda gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Öte yandan Olay nedeniyle metro seferlerinde bir süreliğine aksama yaşandı.

Olaya tanık olan taksi şoförü Hamza Çelikpınar, “Başta buraya ambulans geldi. 3-4 kişi aşağı indiler. Yaralının yanına gittiler. Yaralıyı alıp dışarı çıkarttıklarında polisler geldi. Öğrendik ki aşağıda birisi trenin önüne atlamış” dedi.

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