Un yüklü tır buzlu yolda kaza yaptı: 1 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde un yüklü tır buzlu yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından ulaşıma kapanan yol bölünmüş yolun diğer tarafından veriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan yüklediği unla Gümüşhane istikametine ilerleyen Erol Köroğlu yönetimindeki 61 K 9321 plakalı tır, Torul ilçesi girişindeki Köprübaşı mahallesi mevkiinde buzlu yolda kontrolden çıkınca makasladı. Kazada sürücü Eroğlu hafif şekilde yaralanırken makaslayan tır karayolunun Torul istikametini trafiğe kapattı. Un yüklü tırın kasasındaki yükü boşaltma çalışmaları devam ederken Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşım diğer şeritten gidiş-geliş olarak veriliyor.