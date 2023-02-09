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Umutları yeşerten görüntü: 87 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Malatya’da depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Erkan Yarlıdağ 87 saat sonra kurtarıldı.

Asayiş 09.02.2023, 19:57
Umutları yeşerten görüntü: 87 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Malatya’da depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Erkan Yarlıdağ 87 saat sonra kurtarıldı.

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