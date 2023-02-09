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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ülkemizde meydana gelen depremden etkilenen bölgelerimizdeki durum ve yardımlar ele alındı.
Umutları yeşerten görüntü: 87 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Malatya’da depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Erkan Yarlıdağ 87 saat sonra kurtarıldı.
Asayiş 09.02.2023, 19:57
Malatya’da depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Erkan Yarlıdağ 87 saat sonra kurtarıldı.