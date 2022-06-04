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Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İlçe J.K.lığı ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı. 5 işletmede yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet samuray kılıcı, 2 adet muşta, 35 litre sahte/kaçak içki, 1 şişe yurtdışı kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Kontrollerde işletmede çalıştıkları tespit edilen ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. İşletmeler ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı.

Asayiş 04.06.2022, 13:39
Umuma açık 5 işletmede ruhsatsız 2 tabanca, 5 tüfek 1 samuray kılıcı,2 muşta ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İlçe J.K.lığı ekipleri, turizm bölgesinde umuma açık işletmelerde denetim yaptı. 5 işletmede yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 75 adet tabanca fişeği, 1 adet samuray kılıcı, 2 adet muşta, 35 litre sahte/kaçak içki, 1 şişe yurtdışı kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği tespit edildi. Kontrollerde işletmede çalıştıkları tespit edilen ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan 2 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. İşletmeler ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı.

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