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MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesi) "O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış. Bizimkini kullanmayıp ne yaptı, hayatlarında görmeyen lüksü kullanırlardı eskiden. Şimdi kandili kullanmıyorsun lüksü kull
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gezi Parkı olayları) İlk dönemlerde Taksim Meydanı’nda olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP’lilerde bir eğilim göremezsin. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar, o zaman dediler ki dur."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gezi Parkı olayları) Ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ın açıklamaları) "6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5’ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 d
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı konuşması) “Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. Şu an Türkiye’de helalleşme ile başlayıp, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor."
Umuda yolculuk Gelibolu’da bitti
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 28.04.2022, 11:48
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde asayiş düzeni bozdukları gerekçesiyle şikayetlerin artmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda; 4 Filistin, 1 Libya, 1 Tunus, 18 Fas ve 6 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Mehmet Akif Endüstri Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonunda bekletilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.