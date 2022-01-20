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Ümraniye’deki scooter faciasına mahkemeden tahliye kararı

Ümraniye’de scooter kullanırken park halindeki aracın kapısının açılması sonucu yola savrulan ve İETT otobüsünün altında kalan kadının hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklanan sanık hakkında tahliye kararı verildi. Duruşma sonrasında açıklama yapan maktulün eşi, “Bugün eşimle beraber bir daha öldüm” diyerek mahkemenin tahliye kararına tepki gösterdi.

Asayiş 20.01.2022, 18:07
Ümraniye’deki scooter faciasına mahkemeden tahliye kararı

Ümraniye’de scooter kullanırken park halindeki aracın kapısının açılması sonucu yola savrulan ve İETT otobüsünün altında kalan kadının hayatını kaybetmesine ilişkin davada tutuklanan sanık hakkında tahliye kararı verildi. Duruşma sonrasında açıklama yapan maktulün eşi, “Bugün eşimle beraber bir daha öldüm” diyerek mahkemenin tahliye kararına tepki gösterdi.

Ümraniye’de 26 Ekim 2021 tarihinde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya’nın, sanık Rıza Öndil’in park halindeki otomobilinin aniden açtığı kapısına çarpıp dengesini kaybederek trafikte seyir eden İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada yargılamaya devam edildi. Anadolu 24. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Rıza Öndil cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, Mehmet Yöndem’in İETT otobüsüyle trafikte seyir halindeyken sanık Rıza Öndil’in park halindeki aracının kapısını aniden açtığını, bu sırada İlknur Akkaya’nın kullandığı martı (scooter) ile sanığın aracının kapısına çarptıktan sonra dengesini kaybederek İETT otobüsünün önüne düştüğünü belirtti.

‘Araç kapısını kontrolsüz şekilde açan sanık asli kusurlu’

Akkaya’nın hayatını kaybettiğinin belirtildiği mütalaada, suçlamaları kabul etmeyen sanık Rıza Öndil’in olaydan sonra tutuklandığı kaydedildi. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda maktul İlknur Akkaya ve otobüs şoförü Mehmet Yöndem’in kusursuz olduğu, kapısının aracını bir anda açan araç sürücüsü Rıza Öndil’in ise birinci dereceden asli kusurlu olduğu vurgulandı. Savcı, sanığın olay tarihinde park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle kapıya çarpan maktulün dengesini kaybederek otobüsün altına sürüklendiğini ve vefat ettiğini aktardı. Mütalaada, sanık Öndil’in “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaa üzerine söz alan sanık avukatı, “Olaydaki tek kusurun müvekkilimizde olması hayatın olağan akışına aykırıdır” diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

“Mahkeme huzurunda vefat eden kişiye rahmet diliyorum”

Sanık Rıza Öndil ise söz alarak, “Mahkeme huzurunda tekrardan vefat eden kişiye rahmet diliyorum. Yaşanan durum nedeniyle çok üzgünüm. Cezaevinde olduğumdan dolayı ailem ve ben mağdur durumdayız” diyerek tahliyesini istedi.

Mahkemeden tahliye kararı

Ara kararını oluşturan mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süre, suça öngörülen ceza miktarının alt ve üst sınırını dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti. Sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı veren mahkeme, taraf avukatlarına esas hakkındaki beyanlarını sunmak üzere gelecek celseye kadar süre vererek duruşmayı erteledi.

“Bugün bir daha öldüm eşimle beraber”

Mahkemenin tahliye kararına tepki gösteren İlknur Akkaya’nın eşi Hüseyin Akkaya, “Başımıza geldi ve bu ülkede insan canının kıymeti hiç yok. Yaralamaya daha çok ceza veriyorlar, öldürünce ceza almıyorsun. Ben şu anda her gün ölürken, suçlular dışarıda gezip istediği gibi ailesiyle dolaşacak. Ben evime giremiyorum, çalışamıyorum. Birinin çıkıp eşimi, can yoldaşımı alması ülkede hiçbir şeyin kıymetinin olmadığını bir kez daha bana hatırlattı. Ben bugün bir daha öldüm eşimle beraber” diye konuştu. Sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz edeceklerini söyleyen Akkaya, “Sonuna kadar davamızın peşindeyiz. Ben her gün bir daha ölüyorum. Anlatılmaz bu, Allah’ım düşmanıma vermesin” dedi.

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