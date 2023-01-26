Ümraniye’deki oto sanayide çıkan silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Ümraniye’deki oto sanayide 1 kişinin öldüğü ve 4’ü ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öldürülen ve bir türlü durdurulamayan saldırgan sürücünün, esnafa kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye oto sanayide 2 sürücü arasında yol verme meselesinden kavga çıktı. Birbirine giren sürücüleri, sanayi sitesi esnafı ayırmak istedi. Sürücünün biri olay yerinden ayrıldı, ancak diğeri otomobilinin başında beklemeye devam etti. Bu sırada bir türlü sakinleşmeyen sürücüyü kimse durduramadı. Aniden silahına sarılan sürücü, ateş ederek 6 esnafı yaraladı. Bu sırada yere düşen silahı esnaflardan biri aldı ve saldırgan sürücüyü vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırı sonrası haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4’ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.