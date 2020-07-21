Ümraniye’deki gasp olayının 5 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ümraniye’de kuyumcu kuryesi olarak çalışan Vehbi Arslan dün silahlı ve yüzleri tıbbı maskeli 4 kişi tarafından gasp edildi. Gaspa uğrayarak mağdur olduğunu iddia eden kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan, emniyetteki ilk sorgusunda suçunu itiraf ederek olayı kendisinin planladığını kaydetti.

Olay, dün saat 14:00 sıralarında Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuyumcu kuryesi olan Vehbi Arslan, 34 ZK 1503 plakalı otomobili ile cadde üzerinde ilerlediği sırada içinde silahlı ve maskeli şahısların bulunduğu bir araç tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilden inen şahıslardan birisi Vehbi Arslan’ın kullandığı araca yaklaşarak camları kırdı. Şüphelilerden birisi de araç içerisinde bulunan 2 kg altın ve 120 Bin TL bulunan çantayı alarak araca bindi. O esnada araç içerisindeki şüphelilerinden birisi Vehbi Arslan’ın kullandığı araca ateş açarak oradan uzaklaştı.

Güvenlik kameraları incelendi

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen şahısların bulundukları adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kuyumcu kuryesi sorguda suçunu itiraf etti

Dün gerçekleşen gasp olayı sonrası oldukça üzüldüğünü ve kameralar önünde ağlayarak mağdur olduğunu söyleyen kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olay sonrası şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Gasp Büro Amirliğine getirilen Arslan, ilk sorgusunda suçunu itiraf etti. Borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını ifade eden Arslan ve beraberindeki 4 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.