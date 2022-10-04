Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isteyen kadına motokurye çarptı. Kazada yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Eski Kadıköy Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen kadına motokurye çarptı. Kaza nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

"Motorcu arkadaş yukardan gelirken kadını göremedi"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Ensar Yılmaz, “Az önce yerde yatan bayan, iki aracın arasından çıkınca motorcu arkadaş ise yukardan gelirken kadını göremedi. İkisi de birbirini göremeyince yolda kadına vurdu. Kadının durumu biraz kritik gibi, inşallah bir şey çıkmaz. Ambulansı aradık 15 dakikaya anca gelebildi" dedi.