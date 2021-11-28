Ümraniye’de yolcu dolu minibüsün şoförü bayıldı, araç kontrolden çıktı: 2 yaralı

Ümraniye’de bir minibüs şoförü direksiyon başında baygınlık geçirdi. İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. O esnada aracının başında olan vatandaş ise iki araç arasında sıkıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza öncesi minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye 23 Nisan Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 2338 plakalı Mercedes marka minibüs sürücüsü Necmettin Ercanlı, direksiyon başında olduğu sırada baygınlık geçirdi. İçerisi yolcu dolu olan minibüs kontrolden çıkarak park halindeki 34 ELS 001 plakalı araca çarptı. O sırada park halindeki aracının bagaj önünde bulunan Abdullah Öztürk aracı ile minibüs arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri iki araç arasında sıkışan vatandaşı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kazadan önce minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Şoför direksiyon başında rahatsızlandı”

Yaşanan kaza esnasında minibüste yolculuk eden vatandaş, “Bir anda minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Başka bir sürücüye yol vermek için yaptığını zannettim. Meğerse şoför direksiyon başında rahatsızlanmış. Yolda park halinde duran bir araca çarparak durabildik” diye konuştu.