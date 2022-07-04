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Ümraniye’de yol verme kavgasında birbirine girdiler

Ümraniye’de yol verme tartışması yaşayan sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 04.07.2022, 10:09
Ümraniye’de yol verme kavgasında birbirine girdiler

Ümraniye’de yol verme tartışması yaşayan sürücüler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, yol verme tartışması yaşayan sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Büyüyen sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle trafik oluşurken sürücüler duruma korna çalarak tepki gösterdi. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde araç sürücülerin kavga ettiği çevredeki vatandaşların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

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