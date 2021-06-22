Ümraniye’de yangında annesini kaybeden 5 yaşındaki çocuktan kötü haber

Ümraniye’de karısını öldürüp, oğlunu ağır yaralayan ve evini ateşe veren Mehmet Güney kendisini FSM Köprüsünden atarak intihar etmişti. Evdeki yangında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 5 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Mehmet Güney ile oğlu Kerem Güney’in olay günü eve birlikte girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki evde dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, 5 yaşındaki oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise FSM Köprüsünden atlayarak yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışma sonucu, anne Arzu Rahman Güney’in boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Güney tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Facia gibi olayda ağır yaralanan 5 yaşındaki Kerem Güney’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan baba Mehmet Güney ile ölümüne sebep olduğu oğlu Kerem Güney’in olay günü eve birlikte girdikleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.