Ümraniye’de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın, torununu ve köpeğini komşular kurtardı
Ümraniye’de 4 katlı apartmanın ikinci katında elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Dairede çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadını, torunu ve köpeğini komşuları kurtardı. Yangında daire küle dönerken, dumandan etkilenen yaşlı kadın ile torunu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ümraniye’de 4 katlı apartmanın ikinci katında elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Dairede çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadını, torunu ve köpeğini komşuları kurtardı. Yangında daire küle dönerken, dumandan etkilenen yaşlı kadın ile torunu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, geçtiğimiz çarşamba günü Ümraniye Topağacı Mahallesi Gürgen Sokakta saat 17.00 sıralarında 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Yaşlı kadının, torunun ve köpeğinin bulunduğu daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular, içeriye girip dumandan etkilenen yaşlı kadını ve torunu ve köpeği kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen yaşlı kadını ve torununa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Yaşlı kadının ve torununun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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