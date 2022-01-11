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Ümraniye’de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı

Ümraniye’de yaşanan olayda, 13 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen şüpheli, tuzağa düştüğünü anlayınca minibüsüyle kaçmaya çalıştı. Minibüsün arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını kırdı, ardından cama tırmanarak araçtan içeri girip tacizciyi darp etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Asayiş 11.01.2022, 13:07
Ümraniye’de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı

Ümraniye’de yaşanan olayda, 13 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen şüpheli, tuzağa düştüğünü anlayınca minibüsüyle kaçmaya çalıştı. Minibüsün arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını kırdı, ardından cama tırmanarak araçtan içeri girip tacizciyi darp etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Ümraniye Birlik Sanayi Sitesi’nde dün saat 18.38 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki kıza tacizde bulunan şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşma teklifi edilerek kandırıldı. Şüpheli şahıs olay yerine geldiğinde kalabalık akrabaları görünce kandırıldığını anladı. Kaçmaya çalışan şahıs, ters yönde ilerleyip sanayi sitesine girdi. Şüphelinin kaçtığını fark eden ve minibüsün arkasından koşan akrabalardan biri, 34 CAL 840 plakalı siyah Mercedes marka aracın arka camını kırıp içeri girdi. Çıkmaz sokağa giren şüpheliyi aracından indiren kişiler, şüpheliyi darp etti. Sanayi esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Tacizci olduğu iddia edilen şahısın başına darbe aldığı ve kaburgasında da kırıklar olduğu belirtildi. Şüpheli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay anına tanıklık eden sanayi esnafı Önder Tunç, “Biz burada duruyorduk böyle. Bir anda sokağın başından bir tane araç hızlı bir şekilde giriş yaptı buraya. Başta hırsız zannettik biz. Geldikten sonra bu tarafa döndü. Burası kapalı olduğu için çıkamadı. O esnada arabanın içerisine arka camdan birisi kırıp girmiş. O kişi boğazına sarıldı. Arbede çıktı. Arabanın kapısını açtılar. Aşağı düştü çocuk. Ondan sonra beş-altı kişi geldi, buna saldırdılar. Ayırmaya çalıştık ama ayıramadık. Yani çok kalabalıktı. Herkes geldi. O sıra adamın durumu kötüydü, çok iyi değildi. Ayırmaya çalıştık ama kavga eden arkadaşların hiç ayrılmaya niyeti yoktu. Polisi, ambulansı aradık. Ayırmaya çalışırken kavga eden arkadaşlar bırakın dedi. "Bu sapık, tecavüz etti" dediler çocuğumuza. Bunlar onları söyleyince biz de artık ayırmaktan vazgeçtik. Karışmadık, çünkü çok kalabalıktı. O araçla gelen kişi bu kavga edenlerin, dövenlerin herhalde kızının bir tanesiyle bir sorun yaşamış. Bir tecavüz olayı anlatılıyor. Bundan dolayı saldırmışlar. Öyle deyince biz de zaten hiçbir müdahalede bulunamadık. Çünkü çok kalabalıktı, polisi aradık. Polis baksın dedik olaya” ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsle kaçan şahsın arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını patlatıyor ardından tırmanıp aracın içerisine giriyor. Taciz şüphelisi şahsın kanlar içerisinde yerde yattığı da görülüyor.

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