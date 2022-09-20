Ümraniye’de polise bıçakla saldırıp aracını ateşe veren şahıs böyle etkisiz hale getirildi

Ümraniye’de polis ekipleri hacizli olan bir aracı durdurarak bağlamaya çalışınca, araç sahibi polise ve itfaiye ekiplerine bıçakla saldırıp aracını ateşe verdi. Polis ekiplerine direnerek vatandaşlara bıçak savuran şahıs ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaşanan arbede de ise 3 kişi yaralandı.

Olay, Ümraniye Dudullu’da Necip Fazıl Bulvarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri hacizli olan bir aracı durdurarak bağlamak istedi. Araç sürücü Yavuz isimli şahıs ise ‘ben bu devlete vergi ödüyorum, arabamı bağlayamazsınız’ diyerek polis ekiplerine direndi ve ardından otomobilini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek isteyince cinnet getiren şahıs, itfaiye, polis ve vatandaşlara bıçakla saldırıp müdahale etmek istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri eli bıçaklı şahsı etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kargaşada otomobil sürücüsü Yavuz isimli şahıs hayatını kaybederken 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

“Polisleri vurmaya kalkınca polisler müdahale etti”

Konu ilgili konuşan vatandaşlardan Şahin Acım, “Burada ölen kişi aracını yaktı. Sonra polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiyeler falan geldi. İtfaiyecilere bıçak çekti. O sırada Millet yaralanmaması için polis havaya ateş etti. Ondan sonra kardeşini yere yatırdılar. Orada bıçağı çekti. 4 tane polisin arasına saldırdı. Polisleri vuruyordu. Polisleri vurmaya kalkınca da polisler müdahale etti. Etkisiz hale getirdiler. Ama polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı. Yangın tüpü tarzında patlamalar oldu. Ama polise bıçakla saldırdı. Halka saldırdı, itfaiyecilere saldırdı. En son polis havaya ateş etti. Dur yakma dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. 3 tane yaralı var. Aracı yakarken diyordu ben bu aracın vergisini ödüyorum. Devlete ben bu parayı veriyorum falan müdahale yapıyordu. Ondan sonra çatışma çıktı zaten.” dedi