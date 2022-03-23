Ümraniye’de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti

Ümraniye’de bir pet shop dükkânına giren şüpheli şahıslar, 4 adet kuş kafesini çaldıktan sonra kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketi çekti.

Olay, geçtiğimiz ay içerisinde saat 23.00 sıralarında Ümraniye’de bulunan bir pet shop dükkânında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kapalı olan dükkâna giren 4 şüpheli, içeride bulunan 4 kuş kafesini çaldı. Şüphelilerden biri, çaldıkları kuş kafesiyle birlikte dükkândan çıkacakları esnada kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark etti. Rahat tavırlar içerisinde hırsızlık yapan gençler, kameraya el hareketinde bulundu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“Kameraya bakarak el hareketi yapıyorlar”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Semih Yıldırım, “Sabah dükkâna geldiğimizde kafeslerin olmadığını fark ettik. Hemen güvenlik kamerasını inceledik. Gençlerin 4 kafesi çaldığını gördük. Çalınan kafeslerin aslında bir önemi yok, ama hırsızlık esnasında gençler kameraya bakarak el hareketinde bulunuyor. Bu biraz canımızı sıktı. Çalınan kafesler toplamda bin lira ancak eder. Kameraya karşı yaptıkları hareket hoş değildi. Aileleri umarım izler ve bunun önüne geçer” dedi.