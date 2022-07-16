Ümraniye’de otomobilden uyuşturucu satışı yapan şahıs yakalandı

Ümraniye’de otomobilden uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, şahsın direksiyon kısmının altındaki bölmede uyuşturucu maddeleri sakladığı görüldü. Şahsın üzerinden ve araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve 415 Euro, 100 Dolar, bin 745 TL ele geçirildi.

Ümraniye’de otomobil ile uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi edinen polis harekete geçti. Şüpheli şahıs, 14 Temmuz Perşembe günü saat: 23.40 sıralarında, Tepeüstü Mahallesinde araç içerisinde yakalandı.

Adının H.Ö. olduğu tespit edilen şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 2 parça taş kokain ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramada ise, 26 parça halinde 9.74 gram taş kokain, 415 Euro, 100 Dolar, ve bin 745 TL ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda, şahsın uyuşturucu maddeyi direksiyonun alt kısmındaki bölmede sakladığı görüldü.

Farklı konulardan 5 adet suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli şahıs, 15 Temmuz günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

(CGK-