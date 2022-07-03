Ümraniye’de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 yaralı

Şile Otobanında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yanında bulunan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08:00 sıralarında Ümraniye Şile Otobanı Şile istikameti Necip Fazıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GE 060 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsü Yusuf Toktaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yusuf Toktaş ve yolcu koltuğunda oturan Yiğit Cunduk otomobil içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.