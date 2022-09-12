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Ümraniye’de okulların önünde sıkı denetim
Ümraniye’de polis ekipleri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlamasıyla okul önlerinde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.
Asayiş 12.09.2022, 13:40
Ümraniye’de polis ekipleri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlamasıyla okul önlerinde güvenlik önlemi alarak denetim yaptı. Denetim çerçevesinde şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak kontrol edildi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlamasıyla denetim gerçekleştirerek okul önlerinde uygulama yaptı. Yapılan denetim dahilinde polisler, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu. Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının (GBT) yapılmasının ardından üzerleri arandı. ’Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik’ yapılan denetimler, beş gün boyunca okul çevrelerinde devam edecek.
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|5
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|3
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|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
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|12
|4. Villarreal
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|10
|5. Athletic Bilbao
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|10
|6. Atletico Madrid
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|10
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|9
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|5
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|1
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