Ümraniye’de motosikletli, tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti

Ümraniye’de bir motosiklet sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü cadde ortasında darp etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Motosikletinden inen şahıs, araç sürücüsüne yumruklarla saldırdı. Şahıs ayrıca hakaretler savurarak otomobili tekmeledi. Kavgayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünü uzaklaştırırken araç sürücüsü ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Motosikletli aracın önünü kesip darp etmeye başladı”

Yaşanan kavga esnasında olay yerinde bulunan vatandaş Ömer Faruk Kuzey, “Biz orada beklerken motosikletli aracın önünü kesip darp etmeye başladı. Motorcu, araç sürücüsünün kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Adamı darp ettiler. Vatandaşlar olarak araya girdik” dedi.