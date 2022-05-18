Ümraniye’de mobilya atölyesinde yangın: Vatandaşlar sokağa döküldü

Ümraniye’de mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yoğun dumanı gören vatandaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olay, Ümraniye Alemdağ Caddesi İstiklal Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Panik olan vatandaşlar sokağa döküldü. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.