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Ümraniye’de lisede yangın paniği

Ümraniye’de bir lisenin 4. katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın nedeniyle öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Asayiş 04.10.2021, 15:07
Ümraniye’de lisede yangın paniği

Ümraniye’de bir lisenin 4. katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın nedeniyle öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Ümraniye Şerifali Mahallesinde bulunan bir özel lisenin 4. katında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sek edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu küçük çaptaki yangın kısa sürede söndürüldü. Okulda çıkan yangın kısa süreli paniğe eden oldu.

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