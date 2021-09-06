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Ümraniye’de kaygan zeminde feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Ümraniye’de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Direksiyonda sıkışan otomobil sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Asayiş 06.09.2021, 09:26
Ümraniye’de kaygan zeminde feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Ümraniye’de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Direksiyonda sıkışan otomobil sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Ümraniye-Şile Yolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyir halinde olan 34 LAM 770 Plakalı Isuzu marka midibüs sürücüsü Ersoy Gökbulak, yağışlı havanında etkisiyle kaygan zeminde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, 34 AE 0170 plakalı Hyundai marka araç sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan 1’i ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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