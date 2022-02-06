Ümraniye’de kan donduran cinayet: 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşine kurşun yağdırdı

Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen cani koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşine 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye’de Adem Yavuz Mahallesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasret Dalkoparan (19) madde bağımlısı kocası Ozan Dum’un (21) ile eşinin aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan’ın evine sığındı. Tartışmadan birkaç gün sonra Ozan Dum, Dalkoparan’ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan’ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek evin içerisine daldı. Dini nikahlı eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak dini nikahlı eşi Hasret Dalkoparan’a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın, hayatını kaybetti. Cani koca, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Olayı gören yenge, polis, ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederek, hamile kadının cansız bedenini incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırdı. Öte yandan kurşunları televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kan bulandığı görüldü.

“Cenazede aile yakınları fenalık geçirdi”

Dini nikahla eşi tarafından katledilen Hasret Dalkoparan’ın kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Alemdağ Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Dalkoparan’ın göz yaşlarına boğulan aile yakınları fenalık geçirdi.

Cani koca tutuklandı

Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu silahlı koca Ozan Dum’un 18 suç kaydı olduğu ve kullandığı ruhsatsız tabancayla Çekmeköy’de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan silahlı koca adliye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük”

Olayı gören yenge Hülya Dalkoparan, “Ben evdeydim, eşim markete girmişti. Ateş ettiğini duyunca kaçarak saklandım. Eşimi aradım, eşimi eve geldi. Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz” dedi.

“Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek”

Baba Derya Dalkoparan, “Ben bu şahsın annesi ve babasından da şikayetçiyim. Daha önceden kızımı tehdit ettiğini de biliyor. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi ben buradan adalete sesleniyorum. Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek. En son evimizin önünde pusuya yatıp kızımı vurdu. Damdım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Canımız çok kötü bir şekilde yanıyor. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi” ifadelerini kullandı.

“Tartışma yaşanınca yanındaki silahını çıkararak, 1.5 yaşındaki kızının önünde eşini başından vurmuş”

Kuzen Tuğba Dalkoparan ise “Dün evin önüne gizlenerek, Hasretin ağabeyinin evden çıkmasını beklemiş. Ağabeyi evden ayrılınca içeriye girmiş. Yengesi evde olunca onu dışarıya çıkarmış. Tartışma yaşanınca yanındaki silahını çıkararak, 1.5 yaşındaki kızının önünde eşini başından vurmuş. Bebeğinin gözü önünde ölmüş olan eşine işkence uygulayarak parçalara ayırmış” diye konuştu.