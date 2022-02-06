banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Ümraniye’de kan donduran cinayet: 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşine kurşun yağdırdı

Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen cani koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşine 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 06.02.2022, 10:19
Ümraniye’de kan donduran cinayet: 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde hamile eşine kurşun yağdırdı

Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen cani koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşine 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Ümraniye’de Adem Yavuz Mahallesinde saat 15.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasret Dalkoparan (19) madde bağımlısı kocası Ozan Dum’un (21) ile eşinin aşırı kıskançlıkları nedeniyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan’ın evine sığındı. Tartışmadan birkaç gün sonra Ozan Dum, Dalkoparan’ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan’ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek evin içerisine daldı. Dini nikahlı eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak dini nikahlı eşi Hasret Dalkoparan’a 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın, hayatını kaybetti. Cani koca, kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. Olayı gören yenge, polis, ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederek, hamile kadının cansız bedenini incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırdı. Öte yandan kurşunları televizyonu ve duvarları deldiği, tavanın ise kan bulandığı görüldü.

“Cenazede aile yakınları fenalık geçirdi”

Dini nikahla eşi tarafından katledilen Hasret Dalkoparan’ın kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Alemdağ Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Dalkoparan’ın göz yaşlarına boğulan aile yakınları fenalık geçirdi.

Cani koca tutuklandı

Polis ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu silahlı koca Ozan Dum’un 18 suç kaydı olduğu ve kullandığı ruhsatsız tabancayla Çekmeköy’de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan silahlı koca adliye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük”

Olayı gören yenge Hülya Dalkoparan, “Ben evdeydim, eşim markete girmişti. Ateş ettiğini duyunca kaçarak saklandım. Eşimi aradım, eşimi eve geldi. Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz” dedi.

“Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek”

Baba Derya Dalkoparan, “Ben bu şahsın annesi ve babasından da şikayetçiyim. Daha önceden kızımı tehdit ettiğini de biliyor. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi ben buradan adalete sesleniyorum. Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek. En son evimizin önünde pusuya yatıp kızımı vurdu. Damdım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Canımız çok kötü bir şekilde yanıyor. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi” ifadelerini kullandı.

“Tartışma yaşanınca yanındaki silahını çıkararak, 1.5 yaşındaki kızının önünde eşini başından vurmuş”

Kuzen Tuğba Dalkoparan ise “Dün evin önüne gizlenerek, Hasretin ağabeyinin evden çıkmasını beklemiş. Ağabeyi evden ayrılınca içeriye girmiş. Yengesi evde olunca onu dışarıya çıkarmış. Tartışma yaşanınca yanındaki silahını çıkararak, 1.5 yaşındaki kızının önünde eşini başından vurmuş. Bebeğinin gözü önünde ölmüş olan eşine işkence uygulayarak parçalara ayırmış” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11